Incendi Sardegna. In campo aerei ed elicotteri flotta Stato e canadair francesi e greci

AgenPress – Sono stati 17 gli incendi sui quali nella giornata di oggi si è reso necessario l’intervento degli aerei e degli elicotteri della flotta dello Stato coordinati dal Centro operativo unificato del Dipartimento della Protezione Civile.

L’intervento più complesso anche nella giornata di oggi è stato quello in Sardegna per spegnere i roghi che si sono sviluppati in provincia di Oristano: complessivamente stanno operando 11 mezzi: 7 canadair dei Vigili del Fuoco, 2 canadair francesi e 2 greci. I mezzi della flotta dello Stato hanno operato anche su altri 3 roghi in Sardegna mentre sono state 7 le richieste arrivate dalla Sicilia, 2 dalla Calabria e dalla Basilicata e 1 rispettivamente dalla Campania e dalla Puglia. Al momento risultano sotto controllo 8 incendi.