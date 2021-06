Inchiesta Basso Profilo. Stralciata la posizione di Cesa. Saccone (UDC): “Profonda emozione e gioia”

- Advertisement -

AgenPress. Antonio Saccone, portavoce nazionale dell’Udc si è espresso in merito allo stralcio della posizione del segretario nazionale Lorenzo Cesa nell’inchiesta Basso Profilo.

“Profonda emozione e gioia. Non ho altre parole – ha affermato Saccone – per esprimere i sentimenti di chi, come me e tutta la comunità dell’Udc, ha atteso questo momento con pieno rispetto per il lavoro dell’autorità giudiziaria che oggi si è pronunciata stralciando la posizione del nostro segretario nazionale, Lorenzo Cesa.

Voglio ricordare che Cesa si era dimesso appena avuta la notizia di chiusura di un’indagine con accuse infamanti. Un politico di razza nei confronti del quale, per fortuna molto rapidamente, il tempo è stato galantuomo”.