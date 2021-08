India. 8 leoni positivi al Covid nello zoo di Hyderabad. Sono in buone condizioni di salute

- Advertisement -

AgenPress – Secondo quanto riportato dal “Times of India”, ben 8 dei 12 leoni della grande area safari di 160 mq dello zoo di Hyderabad, sono stati trovati positivi al Covid-19 dopo aver mostrato chiari sintomi quali inappetenza, secrezione nasale e tosse.

I veterinari hanno prelevato campioni dall’orofaringe degli animali e li hanno inviati al Centro di biologia cellulare e molecolare di Hyderabad.

Gli scienziati del centro condurranno il sequenziamento del genoma per scoprire con precisione di quale ceppo di coronavirus i felini si siano ammalati.

I responsabili dello zoo fanno sapere che, dopo essere stati messi in isolamento, tutti e otto i leoni sono in buone condizioni di salute. “Stiamo studiando un metodo per identificare il virus dalle feci dei felini: prelevare tracce di saliva da questi grandi animali non è operazione facile”. L’ipotesi dei veterinari è che i leoni siano stati infettati dagli addetti del parco ai quali sono affidati: alcuni di loro, infatti, anche se la maggioranza del personale è stata vaccinata, sono recentemente risultati positivi. Secondo il ministro all’Ambiente dello stato del Telangana l’infezione non è riconducibile a nessuna variante del virus.

L’India ha il secondo più alto numero di casi di coronavirus rilevati al mondo. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, nel Paese sono stati registrati oltre 20,2 milioni di casi di COVID-19. Più di 16,6 milioni di persone si sono riprese, 222mila sono morte per causa o concausa coronavirus.

Per il tredicesimo giorno consecutivo, il numero di nuovi casi in India supera le 300mila persone al giorno, più che in qualsiasi altro paese al mondo. Il numero dei morti nell’ultima settimana ha superato i tremila al giorno.