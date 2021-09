India. Decine di attiviste Dalit combattono contro gli stupri aiutando le donne e ragazze sopravissute

- Advertisement -

AgenPress – Un gruppo di donne attiviste Dalit in India sta dedicando la propria vita al pericoloso compito di sostenere le donne e ragazze della propria comunità che sono sopravvissute agli abusi sessuali.

Il loro lavoro di solito prevede nel ricostruire i fatti nel villaggio in cui vive una sopravvissuta per aiutarla, dice Rekha, un’attivista di 24 anni.

Ma “c’è un elemento di paura, perché anche i colpevoli vivono in quel villaggio, o nelle vicinanze”.

Queste donne provengono dalla comunità Dalit, ufficialmente anche conosciuta come Scheduled Caste, tradizionalmente posizionata sul gradino più basso di un’antica struttura gerarchica che può confinare gli indiani a un particolare mestiere , scelta del partner coniugale e con cui si mescolano dal momento in cui sono Nato.

Da allora, gli stupri denunciati sono aumentati, con oltre 32.000 registrati nel 2019. Per le donne dalit, il numero è più che raddoppiato, arrivando a 3.486 incidenti . Ma le difficoltà nel denunciare gli stupri in India , soprattutto per la comunità Dalit, fanno sì che le cifre reali possano essere più alte.

Nel 2012, l’anno del famigerato stupro di gruppo di Delhi e dell’omicidio di uno studente su un autobus in movimento, ci sono stati quasi 25.000 casi di stupro d enunciato in India , secondo il Ministero degli affari interni indiano. E 1.576 casi di stupro sono stati contro donne Dalit .

La violenza sessuale e lo stupro contro le donne e le ragazze Dalit sono stati messi al centro dell’attenzione, ancora una volta, dopo che una bambina di 9 anni è stata stuprata e uccisa in gruppo nella capitale Delhi il mese scorso. Quattro uomini, tra cui un sacerdote indù, sono stati accusati ma non hanno ancora presentato appello.

Un rapporto del 2020 dell’organizzazione non governativa Equality Now ha rilevato che la violenza sessuale viene utilizzata dalle caste dominanti per opprimere le donne e le ragazze Dalit a cui spesso viene negata giustizia a causa di una “cultura prevalente dell’impunità, in particolare quando i perpetratori appartengono a una casta dominante. “

Gli attivisti accompagnano spesso le vittime di violenze sessuali alle stazioni di polizia e all’ospedale per visite mediche, i cui risultati sarebbero utilizzati come prova in tribunale. Questo supporto è necessario perché la polizia non prende sul serio i loro casi, affermano gli attivisti.