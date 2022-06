India. Morto per cause naturali mr Kabini, l’elefante dalle lunghe zanne. Aveva 60 anni

- Advertisement -

AgenPress – Mr. Kabini è stato trovato morto per cause naturali nella catena montuosa Gundre della foresta di Kabini.

L’elefante indiano con le zanne più lunghe di tutta l’Asia è stato trovato morto nella Riserva naturale di Bandipur, in Karnataka, dove viveva da oltre tre decenni.

Negli zoo, gli elefanti asiatici muoiono in età molto più giovane e le popolazioni in cattività stanno diminuendo a causa della bassa natalità e dell’alto tasso di mortalità.

L’elefante era immediatamente riconoscibile dalle dimensioni delle sue zanne che convergevano vicino alla punta della sua proboscide e si estendevano oltre. Noto per essere di temperamento gentile e comportamento calmo, era solito passeggiare silenziosamente lungo le rive degli stagni, sgranocchiando erba e sorseggiando acqua.

Mr Kabini aveva 60 anni e le sue zanne misuravano una 2,54 metri l’altra 2,34. Seguendo una recente normativa dello stato, le carcasse degli animali non vengono incenerite o seppellite, ma abbandonate nella foresta, dove si trasformano in un’importante fonte di energia e cibo per altri animali predatori. La carcassa di Mr Kabini, alla quale sono state asportate le zanne, è stata lasciata dai ranger nella radura in cui è stata rinvenuta, mentre sui social fiorivano i ricordi e gli omaggi, tra cui quelli di vari registi naturalisti che hanno filmato l’elefante negli ultimi tempi.