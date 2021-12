India. Tre uomini ed un sacerdote indù accusati di stupro e omicidio di una bambina di 9 anni

I dalit, che secondo i dati del governo rappresentano circa 201 milioni di persone su 1,3 miliardi di abitanti dell’India, sono uno dei gruppi più oppressi nel sistema delle caste. In passato sono stati definiti “intoccabili” e continuano a subire discriminazioni dilaganti, violenze sessuali e aggressioni.

Secondo gli ultimi dati del National Crime Records Bureau indiano, nel 2019 sono stati segnalati oltre 32.000 casi di presunto stupro contro le donne, ma gli attivisti ritengono che la cifra reale sia molto più alta, poiché molti non vengono denunciati per paura.

Le donne dalit sono ulteriormente emarginate, a causa del loro status nella società, unito allo stigma sociale e alla vergogna legati alla denuncia di aggressioni sessuali.

Secondo un rapporto del 2020 dell’organizzazione non governativa Equality Now, la violenza sessuale viene usata dalle caste dominanti per opprimere le donne e le ragazze Dalit.