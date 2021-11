Indonesia. Esercito dice stop ai “test di verginità abusivi” per le reclute femminili

- Advertisement -

AgenPress – Le organizzazioni per i diritti umani hanno accolto con favore l’apparente decisione dell’esercito indonesiano di porre fine ai “test di verginità” “abusivi” e a lungo criticati del reclutamento femminile.

La procedura è conosciuta in Indonesia come “test delle due dita”, perché durante l’esame i medici inserivano due dita all’interno della vagina della donna per verificare se l’imene fosse ancora intatto o meno. Quelli dichiarati non vergini sarebbero stati respinti per il reclutamento.

In una teleconferenza con i comandanti militari di tutta l’Indonesia, il capo di stato maggiore dell’esercito, il generale Andika Perkasa, ha segnalato la fine della pratica decennale e ha affermato che le donne sarebbero state reclutate allo stesso modo degli uomini.

Le reclute sarebbero state scelte in base alla loro capacità di seguire il processo educativo dell’esercito, afferma il Gen Perkasa in un estratto dalla teleconferenza caricata sull’account YouTube ufficiale dell’esercito indonesiano il 18 luglio.

“Non ci saranno più esami [medici] al di fuori di questo scopo”, ha detto Perkasa. “Ci sono cose che non sono rilevanti … E [noi] non possiamo più fare quel tipo di esame. Dobbiamo fare lo stesso esame sulle reclute donne come facciamo sulle reclute uomini».

Il test vaginale è stato in alcuni casi effettuato anche sulle fidanzate di ufficiali militari.

Human Rights Watch ha affermato che i cambiamenti che Perkasa ha dichiarato alla conferenza si riferiscono al “test di verginità” abusivo, non scientifico e discriminatorio che tutti i rami dell’esercito indonesiano hanno utilizzato per decenni per le reclute femminili”.

È stato riferito che la marina e l’aeronautica indonesiana avrebbero seguito l’esempio dell’esercito. L’esercito indonesiano non ha risposto alle richieste di commento.

Andreas Harsono, ricercatore indonesiano per Human Rights Watch, ha affermato che l’esercito stava facendo la cosa giusta.

“Ora è responsabilità dei comandanti territoriali e di battaglione seguire gli ordini e riconoscere la natura non scientifica e abusiva dei diritti di questa pratica”, ha affermato.

La fine del test è stata accolta con favore dalle donne indonesiane.