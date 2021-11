Indonesia. Zoo Giacarta. Positive al covid due tigri. Stanno guarendo, si cerca chi le ha contagiate

- Advertisement -

AgenPress – Due tigri di Sumatra di uno zoo di Giacarta sono risultate positive al coronavirus: lo hanno reso noto oggi le autorità indonesiane mentre proseguono le indagini su come questi animali a rischio di estinzione possano essersi ammalati.

I due esemplari maschi, Tino di 9 anni e Hari di 12, sono risultati positivi a metà luglio dopo aver mostrato sintomi simili all’influenza, difficoltà respiratorie e perdita di appetito, ha spiegato in un comunicato Suzi Marsitawati, direttrice del Servizio forestale di Giacarta.

Ora sono già in via di guarigione, “il loro appetito è tornato alla normalità e sono di nuovo attivi”, ha aggiunto. Per il momento tutti i controlli fatti sul personale dello zoo che è venuto a contatto con le tigri quando si sono ammalate sono risultati negativi: “Quindi stiamo ancora cercando di trovare la fonte”, ha concluso Marsitawati.