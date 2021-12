Industria: Istat, fatturato giugno +3,1% su mese

- Advertisement -

AgenPress. Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, il fatturato dell’industria a giugno sale del 3,1% sul mese precedente e del 28,4% su base annua.

“Dati ottimi. Non solo è un bene che, dopo il calo congiunturale di maggio, a giugno si sia tornati subito in territorio positivo, ma il rialzo è anche consistente e promettente” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Secondo il nostro studio, se si confronta il fatturato di oggi con quello del febbraio 2020, ultimo mese pre-lockdown, è superiore dell’8,4%, mentre rispetto a gennaio 2020, ultimo mese pre-pandemia, è maggiore del 6,3%. Non solo, ma andando indietro di due anni, rispetto a giugno 2019, ora il livello, nei dati corretti per gli effetti di calendario, è più alto del 7,4%, +6,8% su giugno 2018. Insomma, non c’è raffronto che non sia molto positivo” conclude Dona.

Tabella: Fatturato dell’industria (dati destagionalizzati)

FATTURATO Totale interno estero Differenza % Giu 2021 – Gen 2020 6,3 6,8 5,3 Differenza % Giu 2021 – Feb 2020 8,4 9,2 6,7 Differenza % Giu 2021 – Mag 2021 3,1 2,1 4,7

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su elaborazione dati Istat

Tabella: Fatturato dell’industria (dati corretti per gli effetti di calendario)

FATTURATO Totale interno estero Differenza % Giu 2021 – Giu 2018 6,8 6,2 7,6 Differenza % Giu 2021 – Giu 2019 7,4 7,5 7,3 Differenza % Giu 2021 – Giu 2020 28,4 27,5 30,2

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su elaborazione dati Istat