Inflazione: Istat, agosto +8,4%

- Advertisement -

AgenPress. Secondo i dati provvisori di agosto resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua passa dal +7,9% di luglio al +8,4%.

“Una calamità! Una Caporetto per le famiglie. L’inflazione sta dissanguando gli italiani! Un’emergenza nazionale che richiede interventi urgenti da parte del Governo per bloccare la spirale letale tra caro bollette e inflazione. Come temevamo, i costi impazziti del gas si sono ulteriormente trasferiti su tutti i prezzi finali e, in particolare, sui prodotti alimentari e le bevande analcoliche che in un solo mese decollano da un rialzo tendenziale del 10% ad un +10,6%, +0,9% in un solo mese” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

- Advertisement -

“Questo significa che solo per mangiare e bere una famiglia pagherà in media 598 euro in più su base annua. Una batosta che sale a 815 euro per una coppia con 2 figli, 736 per una coppia con 1 figlio. Nel caso delle coppie con 3 figli, poi, si ha una mazzata record di 974 euro nei dodici mesi, oltre 243 euro per il prossimo autunno, sempre che poi nei prossimi mesi i prezzi non volino ulteriormente” prosegue Dona.

“Per quanto riguarda l’inflazione nel suo complesso, il +8,4% significa, per una coppia con due figli, una stangata complessiva, in termini di aumento del costo della vita, pari a 2793 euro su base annua, di cui 1189 solo per abitazione, elettricità e combustibili, 843 per il carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 2594 euro. In media per una famiglia il rincaro è di 2216 euro, 620 per il solo carrello della spesa. Il primato spetta ancora una volta alle famiglie numerose con più di 3 figli con una scoppola pari a 3137 euro, 1002 per i beni alimentari e per la cura della casa e della persona” conclude Dona.

- Advertisement -

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Coppie con 3 o più figli Inflazione annua di agosto Prodotti alimentari e bevande analcoliche 598 815 736 974 +10,6 Bevande alcoliche e tabacchi 8 10 10 10 +1,6 Abbigliamento e calzature 20 36 28 43 +1,7 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 1080 1189 1119 1325 +31,5 Mobili, articoli e servizi per la casa 80 97 101 96 +5,9 Servizi sanitari e spese per la salute 11 13 13 14 +0,8 Trasporti 298 451 422 496 +10,3 Comunicazioni -24 -34 -30 -38 -3,8 Ricreazione, spettacoli e cultura 18 28 22 32 +1,5 Istruzione -1 -2 -1 -2 -0,4 Servizi ricettivi e di ristorazione 78 122 107 121 +6,5 Altri beni e servizi 50 68 65 68 +2,4 TOTALE RINCARO ANNUO 2216 2793 2594 3137 +8,4 CARRELLO DELLA SPESA 620 843 764 1002 +9,7

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati arrotondati