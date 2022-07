Inflazione: Istat, giugno +8%

- Advertisement -

AgenPress. Secondo i dati provvisori di giugno resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione sale su base annua dal +6,8% di maggio all”8%.

“Una calamità! Un disastro! I prezzi proseguono oramai indisturbati la loro corsa e le speculazioni non trovano più alcun ostacolo o freno. Bisogna tornare ai prezzi amministrati almeno per quei prodotti come il gasolio, che incidendo sui costi di distribuzione ha effetti moltiplicativi sulla merce trasportata, e come i beni energetici che oramai hanno contagiato tutti gli altri comparti merceologici” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Senza i rincari dei beni energetici l’inflazione oggi sarebbe pari al 4,2%. Anche se per il mercato tutelato Arera ha annunciato ieri che da luglio a settembre i prezzi di luce e gas restano stabili, non è una gran bella notizia per le famiglie che non ce la fanno più a pagare le bollette, visto che avere gli stessi prezzi di prima equivale a livelli da primato e a fatture da infarto. Secondo i dati Istat di oggi, l’energia elettrica, considerando sia il mercato tutelato che quello libero, sale rispetto a giugno 2021 dell’81,4%, il che equivale per una famiglia media ad un rialzo annuo pari a 514 euro. Per il gas l’incremento è del 63,2%, che corrisponde ad una stangata di 394 euro” prosegue Dona.

“L’inflazione a +8% significa, per una coppia con due figli, una batosta complessiva, in termini di aumento del costo della vita, pari a 2667 euro su base annua, 1057 per Abitazione, acqua ed elettricità, 600 euro per i Trasporti, 700 per prodotti alimentari e bevande, 722 per il carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la mazzata totale è pari a 2476 euro, 995 per l’abitazione, 562 per i trasporti, 632 euro per cibo e bevande. In media per una famiglia il rialzo annuo è di 2087 euro, 960 per l’abitazione, 396 per i trasporti, 513 euro per mangiare e bere. Ma il record spetta alle famiglie numerose con più di 3 figli con una scoppola pari a 2988 euro, 836 solo per il cibo” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo (da giugno 2021 a giugno 2022) per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Coppia senza figli con meno di 35 anni Coppie con 3 o più figli Inflazione annua di giugno Prodotti alimentari e bevande analcoliche 513,1 699,8 631,7 448,9 835,8 9,1 Bevande alcoliche e tabacchi 7,4 8,9 9,0 9,5 9,0 1,4 Abbigliamento e calzature 20,4 36,3 28,1 24,5 43,4 1,7 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 959,9 1056,8 995,1 1297,0 1177,4 28 Mobili, articoli e servizi per la casa 64,7 78,6 82,5 73,9 78,1 4,8 Servizi sanitari e spese per la salute 9,9 11,6 11,0 8,3 11,8 0,7 Trasporti 396,3 599,7 561,9 581,5 660,2 13,7 Comunicazioni -16,8 -23,4 -20,5 -18,4 -26,2 -2,6 Ricreazione, spettacoli e cultura 10,7 16,7 13,4 16,1 19,0 0,9 Istruzione -0,7 -2,0 -1,2 -0,4 -2,1 -0,4 Servizi ricettivi e di ristorazione 86,8 135,5 118,6 183,4 133,5 7,2 Altri beni e servizi 35,4 48,2 46,3 46,6 48,2 1,7 TOTALE RINCARO ANNUO (*) 2087 2667 2476 2671 2988 8 CARRELLO DELLA SPESA 531 722 654 470 858 8,3

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

(*) totali arrotondati