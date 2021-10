Inflazione: Istat, ottobre +2,9%. Rischio Natale in ‘bianco’

- Advertisement -

AgenPress. Secondo i dati provvisori di ottobre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione sale su base annua dal +2,5% di settembre al 2,9%.

“Un rialzo dei prezzi funesto. Non solo l’impennata dell’inflazione è letale per le famiglie, ma anche per il Paese. Si rischia un Natale in bianco e una gelata sui consumi. Se i rincari dei carburanti e delle bollette di luce e gas indicono direttamente sulle tasche degli italiani e sulla diminuzione del loro reddito disponibile, le ricadute indirette che hanno sul costo finale dei prodotti sta avendo effetti ancora più devastanti, facendo schizzare verso l’alto l’inflazione” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

- Advertisement -

“Anche se come prevede la Bce i prezzi dovessero poi scendere nel corso del 2022, urge raffreddare i prezzi dei beni energetici, luce, gas e benzina, altrimenti le famiglie reagiranno rinviando gli acquisti a titolo precauzionale e a Natale non ci sarà il rimbalzo atteso sui consumi” prosegue Dona.

“L’inflazione al 2,9% significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita pari a 1051 euro su base annua, 368 solo per abitazione, acqua ed elettricità, 470 euro per i Trasporti.

Per una coppia con 1 figlio, la maggior spesa annua è pari a 969 euro, 369 per l’abitazione, 409 per i trasporti, per una famiglia media il rialzo complessivo è di 804 euro, 346 per l’abitazione e 301 per i trasporti” conclude Dona.

- Advertisement -

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Inflazione annua di ottobre Prodotti alimentari e bevande analcoliche 72,43 97,33 87,55 1,3 Bevande alcoliche e tabacchi 2,21 2,59 2,75 0,4 Abbigliamento e calzature 6,88 12,00 9,01 0,5 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 346,48 367,98 369,08 9,9 Mobili, articoli e servizi per la casa 19,79 22,55 23,39 1,5 Servizi sanitari e spese per la salute 14,20 15,67 15,65 1 Trasporti 301,08 470,10 409,47 8,7 Comunicazioni -12,81 -17,03 -15,61 -1,8 Ricreazione, spettacoli e cultura 4,57 7,22 5,71 0,3 Istruzione -1,33 -3,70 -2,00 -0,7 Servizi ricettivi e di ristorazione 38,99 60,60 50,15 2,5 Altri beni e servizi 11,40 15,67 14,33 0,5 TOTALE RINCARO ANNUO (*) 804 1051 969 2,9

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

(*) totali arrotondati