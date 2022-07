Inflazione. Per carrello della spesa +8,3%, record dal 1986

- Advertisement -

AgenPress – “L’accelerazione dei prezzi degli alimentari, lavorati e non, spingono ancora più in alto la crescita di quelli del cosiddetto carrello della spesa” al +8,3%, secondo le statistiche preliminari dell’Istat. Anche in questo caso è l’incremento più elevato a gennaio 1986, quando fu +8,6%. Per i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona che compongono il carrello, a maggio, l’incremento era stato del 6,7%. I prezzi dei beni alimentari lavorati passano da +6,6% a +8,2% e quelli dei non lavorati da +7,9% a +9,6%.

L’Istat segnala, in particolare, a giugno, l’accelerazione dei prezzi della Frutta fresca e refrigerata (da +6% a +10,9% annuo) e di quelli dei Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (da +11% a +11,8%).