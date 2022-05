Inflazione, Re David (Fiom): “Si sta arricchendo chi specula”

- Advertisement -

Le aziende hanno rifiutato il confronto sindacale decidono da sole come fare

AgenPress. Francesca Re David, Segr. confederale della Fiom, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus.

Sull’inflazione. “Già dal 2021 l’inflazione ha cominciato a salire soprattutto per effetto di manovre speculative, c’è qualcuno che si sta arricchendo molto: le industrie energetiche, quelle farmaceutiche, ma anche quelle alimentari. Le imprese stanno andando ancora molto bene in senso generale, vengono dati soldi una tantum da alcune di loro. La Germania ha fatto un accordo di 1400 euro fino a ottobre. In Italia queste aziende hanno rifiutato il confronto sindacale, quindi la mia preoccupazione è che pensino: il governo non ci deve dire come spendere quei soldi, neanche il sindacato, decidiamo noi una tantum quando e come darli”.

- Advertisement -

Sul crollo della demografia. “L’Italia è il Paese in cui c’è stato il crollo demografico più consistente, perché si è puntato sulla precarizzazione del lavoro e sui salari bassi -ha affermato Re david-.

Si è affermata l’idea per cui la flessibilità sia un valore. E l’Italia è anche il Paese in cui si prende di meno a livello di welfare collegato a questi elementi. Per fare i figli sei quasi un privilegiato, così come sei un privilegiato se hai un lavoro. Se non hai lavoro, hai reddito molto basso, non hai prospettive per fare figli”.