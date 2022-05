Inghilterra. Si cerca Ged, labrador scomparso dopo aver allertato la famiglia di un incendio

- Advertisement -

AgenPress – La ricerca è in corso per trovare un cucciolo eroe che ha allertato la sua famiglia di un incendio devastante che ha ucciso due persone.

Black Labrador Ged è scomparso dalla sua casa in seguito all’incendio che ha colpito la casa a schiera di Distington , Cumbria occidentale, ieri mattina (22 maggio).

Un appello per aiutare a riunire Ged con il suo proprietario “con il cuore spezzato” è stato lanciato da Mackenzie Leder, che aiuta a cercare i cani smarriti.

“Ged è stato l’eroe in questo. Ha allertato la famiglia dell’incendio. Stiamo cercando disperatamente di riportarlo a casa. Se qualcuno ha qualche informazione, si prega di mettersi in contatto”.

La tragedia è avvenuta domenica mattina presto a Toll Bar Houses nel villaggio di Distington, in Cumbria.

Gli agenti hanno confermato che un uomo di 58 anni e una ragazza di 14 anni sono morti sul posto.

Ged è scappato dopo che l’incendio ha invaso la casa e Mackenzie Leder ha lanciato un appello su Facebook nella speranza che venga trovato.

“Per favore, tenete gli occhi aperti intorno a Distington, Lillyhall, High Harrington, Lowca, Parton, Pica. Questo povero ragazzo sarà terrorizzato e potranno coprire grandi distanze prima di rallentare. Ora mancano 24 ore.

Contattate direttamente Mackenzie Leder se lo vedete, poiché i messaggi della mia pagina non sono monitorati mentre sono al lavoro”

“Sarà in modalità sopravvivenza e probabilmente starà nascosto da qualche parte. Se stai uscendo per dare un’occhiata se riesci a individuarlo, per favore ricorda: non chiamarlo o gridare il suo nome, non seguirlo con le macchine e per favore niente movimenti rumorosi o improvvisi se per favore scatta una foto e annota la tua posizione”

“Siamo stati fuori tutto il giorno a coprire le aree immediate con la Pulsar e il Drone, ma purtroppo niente. Il suo proprietario con il cuore spezzato desidera disperatamente riaverlo.”