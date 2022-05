Inizia processo contro Bill Cosby, accusato di aver aggredito sessualmente un’adolescente quasi 50 anni fa

AgenPress. Il comico americano Bill Cosby, 84 anni, è stato accusato di aver aggredito sessualmente una ragazza allora minorenne minorenne, Judy Huth, a metà degli anni ’70.

Cosby non sarà presente in tribunale per il procedimento, per il quale l’apertura delle argomentazioni dovrebbe iniziare il 1 giugno.

- Advertisement -

Judy Huth afferma di aver subito “danni psicologici e angoscia mentale” in seguito alla presunta aggressione. Il caso è l’ultimo di una serie di azioni legali contro l’84enne Cosby. Nel corso degli anni è stato accusato di aggressione da altre donne.

Nell’aprile 2018, Cosby è stato dichiarato colpevole di tre capi di imputazione per aggressione indecente aggravata e condannato da tre a 10 anni di carcere. Tuttavia, la sua condanna è stata annullata nell’ottobre 2021 dalla Corte Suprema della Pennsylvania.