Inps. Bonus nido anche ad extracomunitari senza permesso di lungo soggiorno

AgenPress – Il bonus asilo nido sarà erogato anche agli extracomunitari senza permesso di lungo soggiorno purché abbiano un permesso di soggiorno valido. Lo si legge in un messaggio Inps a proposito del no al ricorso Inps contro l’ordinanza che ha considerato discriminatoria l’iniziale limitazione del beneficio solo agli extracomunitari con il permesso di lungo soggiorno.

“Si conferma- si legge – l’operatività delle indicazioni in materia di accettazione e riesame in autotutela delle istanze di bonus asilo nido presentate dai cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno, seppure non di lungo periodo. Dette domande saranno accolte con riserva di ripetizione delle somme erogate, in attesa delle definitive decisioni degli Organi giudiziari aditi o competenti in materia”. Il bonus asilo nido prevede un beneficio tra i 1,500 e i 3.000 euro l’anno a domanda a seconda dell’Isee per pagare la retta dell’asilo nido.