Inps, Fapi: “Defiscalizzare previdenza per artigiani e commercianti”

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. “Il calo di iscritti all’Inps, da parte di artigiani e commercianti, fotografa la difficoltà che imperversa in Italia su queste categorie produttive negli ultimi anni. E’ necessario leggere attentamente i dati per adeguare le politiche del Governo, rendendo la tassazione, in particolare quella previdenziale, più conveniente per le piccole partite iva.

Auspichiamo che gli investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza possano sollecitare una nuova fase di crescita sia per il commercio che per l’artigianato”.

Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto, commentando quanto emerge dall’aggiornamento dell’Osservatorio ‘Lavoratori autonomi’ redatto dall’Istituto di previdenza.