Insieme per il futuro. Di Maio. “Molti hanno chiesto di aderire”. Eletti capogruppo Senato e Camera

AgenPress – “Molti hanno chiesto di aderire, in questi mesi si valuteranno le istanze e ci dovremo dedicare ai territori”. Questo in sintesi uno dei passaggi dell’intervento di Luigi Di Maio alla congiunta Ipf in corso alla Camera, secondo quanto riferisce chi vi sta partecipando.

Primo Di Nicola è stato eletto capogruppo della nuova formazione Insieme per il futuro al Senato. Iolanda Di Stasio è stata eletta capogruppo alla Camera di Ipf dall’assemblea del gruppo.

Pasquale Maglione è stato eletto vice capogruppo vicario. Sia lui sia Di Stasio sono stati eletti all’unanimità.

Nuovi arrivi in Ipf? “Penso di sì, già oggi o domani. Se la Azzolina verrà da noi? Chissà… Bonafede? Mi è piaciuto il discorso che ha fatto ieri”, ha detto l’ex ministro per lo Sport del M5S e deputato Ipf Vincenzo Spadafora.