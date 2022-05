Intervista Lavrov su Rete 4. Fiano (PD), antisemitismo per nascondere crimini di guerra di Putin

- Advertisement -

– “Il Ministro degli Esteri russo #Lavrov ha sostenuto in una intervista in diretta a Rete4 la seguente imperdonabile e falsa affermazione:

Un’orribile aria di passato sta ammorbando questa già tragica guerra. Zelensky nazista, gli ucraini nazisti, la guerra per la denazificazione. Ma veramente qualcuno può credere che in Ucraina ci siano 43 milioni di nazisti e che Putin abbia mosso guerra per questo?

Volete parlare del battaglione Azov? certamente parliamone, il loro credo e i loro simbolo sono orribili e andavano smantellati. Ma non sono “il popolo ucraino”. Perché non parlare allora del battaglione Wagner o dei simpatici soldati ceceni? Quelli sono il popolo russo?

Una straordinaria e immane macchina della propaganda russa corre e convince ogni giorno, anche da noi, moltissimi, per nascondere il progetto neoimperialista di Putin. Che massacra civili innocenti certamente non nazisti.

E come mai viene tirato fuori l’atroce passato del nostro continente risvegliando in molti di noi paure che credevamo morte?

Voler far passare Zelensky come Hitler e come lui antisemita è un’operazione orribile alla quale dovrebbero ribellarsi tutti. A cominciare dai russi eredi di quei gloriosi soldati che liberarono il campo di Auschwitz il 27 Gennaio del 1945 accolti da scheletri superstiti dei milioni di ebrei uccisi da Hitler, che non era ebreo.