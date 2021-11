Intrattenimento: le novità dello streaming in diretta più interessanti

- Advertisement -

AgenPress. L’avanzamento delle tecnologie dedicate al mondo del digitale è un fenomeno in continua espansione e sempre più all’avanguardia. Il settore dell’intrattenimento digitale è uno dei più interessati dalle novità tecnologiche, sia a livello di dispositivi fisici come smartphone e tablet che di software, come dimostrano i programmi e le applicazioni sempre più avanzate a disposizione degli utenti. Lo streaming in diretta è uno dei tratti più interessanti di questa nuova ondata tecnologica: ecco come funziona e quali sono le sue applicazioni principali.

Come funzionano lo streaming dal vivo e quello su richiesta?

Non si può parlare di streaming dal vivo, anche noto come “live streaming” e streaming in diretta, senza partire dal concetto di streaming di per sé. Questa tecnologia, già diffusa da anni nel mondo dell’informatica e della trasmissione di dati e contenuti, consente infatti di eliminare l’ostacolo dei supporti analogici necessari per fruire di determinati contenuti, oltre ad aprire numerose possibilità e funzioni innovative per le piattaforme che la utilizzano. Avere a che fare con dati o contenuti in streaming significa essere connessi a una rete, collegata a una sorgente principale, in grado di trasmettere informazioni a tutti i dispositivi a essa agganciati: per quanto riguarda il settore dell’intrattenimento, ciò significa che non c’è più la necessità di dover possedere la copia fisica di un album musicale o di un film per usufruirne, in quanto basta accedere a specifiche piattaforme per scegliere tra i loro nutriti cataloghi quale contenuto riprodurre. Lo streaming può essere di due tipologie principali: lo streaming in diretta, ossia quello che consente di fruire di contenuti trasmessi in tempo reale, oppure lo streaming su richiesta, noto in inglese come streaming “on demand”, che permette di selezionare il contenuto desiderato da un elenco o un catalogo e riprodurlo a proprio piacimento, sempre sfruttando la trasmissione di dati mano a mano che circolano nella rete di riferimento.

Lo streaming in diretta applicato alle piattaforme per l’intrattenimento

Una volta chiarito il funzionamento dello streaming, incluso quello in diretta, è possibile comprendere meglio anche quello delle piattaforme che lo utilizzano come tecnologia principale. Il settore del gioco digitale utilizza lo streaming per i propri casinò in maniera molto accurata e sempre attenta alle nuove disponibilità e alle nuove tipologie di giochi per i propri utenti: oltre alle slot machine, alla roulette, al blackjack e agli altri giochi da casinò tradizionali, infatti, è possibile anche giocare in diretta grazie allo streaming dal vivo e a specifiche interfacce di gioco, che mettono in comunicazione i croupier con i giocatori connessi e propri dispositivi. Lo streaming in diretta è anche alla base di numerose piattaforme dedicate alla riproduzione di contenuti audio e video: basti pensare a quelle destinate alle trasmissioni radio in diretta o a quelle dedicate alla riproduzione delle trasmissioni presenti sui canali televisivi in tempo reale. In entrambi i casi infatti si può seguire il contenuto desiderato in contemporanea, semplicemente connettendosi attraverso i propri dispositivi alle piattaforme in questione, senza bisogno di altri intermediari.

Lo streaming rappresenta senza dubbio una delle innovazioni più interessanti degli ultimi anni e anche il suo utilizzo applicato alle piattaforme per l’intrattenimento è perciò uno dei fenomeni da tenere d’occhio, perché sempre aggiornatissimo e attento a tutte le ultime novità del settore.