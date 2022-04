Invictus Games 5^ edizione, Sottosegretario Pucciarelli: Paralimpici Difesa in partenza per avventura inclusiva centrata su rispetto, condivisione e solidarietà

- Advertisement -

AgenPress. “Dopo aver presenziato la cerimonia della vostra presentazione come Team Italia il 28 marzo – con la consegna del Tricolore da portare alto alla 5^ edizione degli Invictus Games – e in attesa di re-incontrarvi a breve a L’Aja per la cerimonia di apertura giochi del 16 aprile, ci tenevo molto anche ad essere oggi qui, nell’Aeroporto di Pratica di Mare, per salutare la vostra partenza verso la capitale olandese con un volo militare garantito dalla nostra Aeronautica.

Dal 16 al 22 aprile prossimi tutti voi del Team Italia – voi 20 atleti individuati nell’ambito del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa e voi di dirigenti, tecnici, accompagnatori e personale di supporto, pronti a svolgere un preziosissimo ruolo di prossimità – vivrete un’avventura che pone al centro la promozione di una cultura inclusiva del rispetto, della condivisione e della solidarietà; una straordinaria occasione per riappropriarsi della pienezza della propria vita, offrendo speranze di futuro a chi soffre o si sente discriminato.” – queste le parole dell’intervento con cui il Sottosegretario di Stato alla Difesa Senatore Stefania Pucciarelli ha salutato la delegazione italiana – il Team Italia – in partenza dall’Aeroporto Militare ‘Mario de Bernardi’ di Pratica di Mare per partecipare alla 5^ edizione degli Invictus Games in programma in Olanda, a L’Aja, dal 16 al 22 aprile.

“Fin dalla prima edizione del 2014 – ha proseguito il Sottosegretario Pucciarelli – gli Invictus Games rappresentano molto di più di una competizione sportiva; grazie alla perfetta sintesi dei valori militari fusi con la cultura dello sport intesa come strumento terapeutico e di riabilitazione, essi coinvolgono i suoi partecipanti in un eccezionale contesto di valorizzazione dell’unione nelle diversità.”

Nell’evidenziare come questa 5^ edizione si preannunci “affascinante contesto internazionale capace di unire 500 militari paralimpici provenienti da 20 Nazioni dei diversi continenti” il Sottosegretario Pucciarelli ha poi consegnato una simbolica mascotte al Team Italia.

“È una Pantera Nera, che indossa una maglietta identica a quella di cui mi avete fatto graditissimo omaggio il 28 marzo scorso; perché vedo in ciò che questo animale simboleggia tantissime affinità con lo spirito e l’animo di voi 20 atleti del Team Italia e di tutto il nostro Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa. Abbiatene cura e riferitevi alla sua carica emblematica, per voi e per tutti quelli che guardano a voi atleti paralimpici come ad un agognato traguardo di recupero psico-fisico. Voi che sapete esprimere meglio di chiunque altro quella straordinaria forza di volontà con cui superare con perseveranza le difficoltà di un quotidiano certo non privo di difficoltà e anche momenti di sconforto.

Voi siete d’esempio per tutti, per quelle persone alla ricerca di maggior coraggio e di rinnovata forza per andare avanti, per superare gli ostacoli della vita, siano essi economici o sociali o professionali. L’Italia intera aspetta con ansia di vedervi in questi Invictus Games dove, sono certa, saprete dimostrare ancora una volta la Vostra straordinaria capacità di andare oltre, di superare gli ostacoli, ricordando a tutti noi che senza forza di volontà, impegno, fatica e sacrifici non si raggiungono i risultati sperati.” – ha concluso Pucciarelli.