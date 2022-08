Iran. Elogi per l’attentato a Salman Rushdie. Non c’è notizia della sua morte, ci auguriamo che tiri le cuoia

- Advertisement -

AgenPress – Gli iraniani hanno reagito con elogi e preoccupazione sabato per l’attacco al romanziere Salman Rushdie, bersaglio di una fatwa vecchia di decenni del defunto leader supremo, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, che chiedeva la sua morte.

L’agenzia Fars pubblica un editoriale sul ferimento di Salman Rushdie, augurandosi che “tiri le cuoia”. “Anche se finora non c’è nessuna notizia sulla sua morte – si legge nel commento – auguriamo che tiri le cuoia e con la morte di questo autore satanico il cuore ferito dei musulmani possa guarire dopo tutti questi anni”.

Non è chiaro perché l’aggressore di Rushdie, identificato dalla polizia come Hadi Matar di Fairview, nel New Jersey, abbia accoltellato l’autore mentre si preparava a parlare a un evento venerdì nella parte occidentale di New York. Il governo teocratico iraniano ei suoi media statali non hanno assegnato alcun motivo all’assalto.

Ma a Teheran, alcuni hanno elogiato un attacco contro uno scrittore che credono abbia offuscato la fede islamica con il suo libro del 1988 “The Satanic Verses”. Per le strade della capitale iraniana, le immagini del defunto ayatollah Ruhollah Khomeini scrutano ancora i passanti.

Khomeini ha emesso la fatwa su Rushdie nel 1989. “Vorrei informare tutti gli intrepidi musulmani del mondo che l’autore del libro intitolato ‘Versetti satanici’… così come quegli editori che erano a conoscenza del suo contenuto, sono condannati a morte”.

“Chiunque verrà ucciso facendo questo sarà considerato un martire e andrà direttamente in paradiso”.

La Fondazione Khordad ha messo la taglia di oltre 3 milioni di dollari su Rushdie. I riformisti in Iran, coloro che vogliono liberalizzare lentamente dall’interno la teocrazia sciita del Paese e avere migliori relazioni con l’Occidente, hanno cercato di allontanare il governo del Paese dall’editto. In particolare, il ministro degli esteri del presidente riformista Mohammad Khatami nel 1998 ha affermato che “il governo si dissocia da qualsiasi ricompensa che è stata offerta a questo riguardo e non la sostiene”.

Sebbene le fatwa possano essere riviste o revocate, l’attuale leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, che ha preso il posto di Khomeini non l’ha mai fatto.

“La decisione presa su Salman Rushdie è ancora valida. Come ho già detto, questo è un proiettile per il quale c’è un bersaglio. È stato girato. Un giorno, prima o poi, raggiungerà l’obiettivo”.

Di recente, nel mese di febbraio 2017, Khamenei ha risposto concisamente a questa domanda che gli è stata posta: “La fatwa sull’apostasia del maledetto bugiardo Salman Rushdie è ancora in vigore? Qual è il dovere di un musulmano a questo riguardo?” Khamenei ha risposto: “Il decreto è come emesso dall’Imam Khomeini”.