Israele. Bennett: “Putin si è scusato per le parole di Lavrov su Hitler ebreo”

AgenPress – L’ufficio del primo ministro israeliano Naftali Bennett ha dichiarato giovedì che il presidente russo Vladimir Putin si è scusato per i commenti che il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha fatto all’inizio di questa settimana su Hitler e gli ebrei, commenti che hanno portato a una furiosa guerra di parole tra Russia e Israele.

“Il primo ministro ha accettato le scuse del presidente Putin per le osservazioni di Lavrov e lo ha ringraziato per aver chiarito l’atteggiamento del presidente nei confronti del popolo ebraico e la memoria dell’Olocausto”, ha affermato l’ufficio di Bennett in una dichiarazione ufficiale.

L’ufficio di Putin in precedenza ha pubblicato una propria lettura dell’appello che non menzionava le scuse o i commenti di Lavrov, che includevano l’affermazione infondata che Adolf Hitler avesse antenati ebrei.

Secondo il Cremlino, Putin e Bennet hanno discusso anche della situazione in Ucraina, compresa l’evacuazione dei civili dal territorio dello stabilimento Azovstal. Putin ha affermato che l’esercito russo era pronto a garantire l’uscita sicura dei civili dall’Azovstal, secondo il Cremlino. Ha sottolineato che Kiev dovrebbe ordinare ai “militanti di deporre le armi”.

Le letture di Mosca e Gerusalemme concordavano ampiamente sugli altri argomenti di cui i due leader hanno parlato in una telefonata in occasione del Giorno dell’Indipendenza di Israele.