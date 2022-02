Israele. Bennett sente Putin e si offre come mediatore. 100 tonnellate di aiuti umanitaria all’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Israele si comporta “in modo misurato e responsabile”. Lo ha detto il premier Naftali Bennett nella riunione di governo a Gerusalemme senza tuttavia nominare di nuovo la Russia e l’invasione dell’Ucraina. “Preghiamo per l’incolumità dei civili ucraini e speriamo che si evitino ulteriori spargimenti di sangue”.

“A nome dei cittadini di Israele esprimo la speranza che questo conflitto trovi soluzione prima che la guerra si sviluppi oltre e che ci siano ripercussioni umanitarie impensabili”. Bennet ha poi annunciato la partenza entro 48 ore di un areo con 100 tonnellate di aiuti umanitari per l’Ucraina.

- Advertisement -

Una fonte politica israeliana, citata dai media locali, ha riferito che nella telefonata con Putin Bennett ha espresso preoccupazione per la situazione in Ucraina, per la possibilità che il conflitto si estenda e per le sue ripercussioni umanitarie. Il presidente russo, secondo questa fonte, ha affermato di essere pronto a negoziare. Bennett, ha aggiunto la fonte, ha replicato che Israele è disposto ad aiutare ad appianare la crisi, avvalendosi delle buone relazioni che intrattiene con entrambe le parti. In precedenza Bennett ha detto al governo che Israele si comporta in maniera “misurata e responsabile”.