Israele. In migliaia hanno partecipato al Pride Parade a Tel Aviv. “Qui è la casa di ogni persona, chiunque essa sia”

- Advertisement -

AgenPress – Decine di migliaia di persone hanno partecipato venerdì alla Pride Parade di quest’anno a Tel Aviv, celebrando la comunità LGBTQ e chiedendo l’uguaglianza nel più grande raduno annuale del suo genere in Medio Oriente.

L’evento nella metropoli balneare israeliana, che assomiglia a una festa di quartiere, è tornato l’anno scorso dopo che le restrizioni sulla pandemia sono state per lo più revocate. Quest’anno si terrà dopo che Israele ha riaperto ai turisti stranieri.

- Advertisement -

“Abbiamo una maggioranza qui in Israele che sostiene questa comunità”, ha affermato il sindaco Ron Huldai. “Tel Aviv è sempre stata la casa di ogni persona transgender, di ogni persona lesbica e gay, e la casa di chiunque voglia essere ciò che è”.

La folla è cresciuta così tanto nel corso degli anni che questa volta gli organizzatori hanno spostato l’evento dal lungomare a una sede più grande. Le autorità israeliane sono state sempre più preoccupate per la gestione della folla da quando l’anno scorso una fuga precipitosa durante una festa religiosa nel nord di Israele che ha ucciso 45 ebrei ultra-ortodossi, il più mortale disastro civile nella storia del paese.

Circa 250.000 persone hanno partecipato alla parata del Tel Aviv Pride nel 2019, prima che fosse annullata l’anno successivo a causa della pandemia. Nel 2021 hanno partecipato circa 100.000 persone.

- Advertisement -

Israele è un raro bastione di tolleranza per la comunità LGBTQ nel Medio Oriente conservatore, dove l’omosessualità è ampiamente considerata un tabù ed è bandita in alcuni luoghi. Più sommesso è il pride parade che si tiene ogni anno a Gerusalemme , con una massiccia presenza di polizia e contro-proteste da parte di ebrei ultraortodossi.

I gay prestano servizio apertamente nell’esercito e nel parlamento israeliani e l’attuale ministro della salute è apertamente gay. Eppure non hanno raggiunto la piena uguaglianza. I partiti ebrei ultraortodossi, che esercitano un’influenza significativa su questioni di religione e stato, si oppongono all’omosessualità come violazione della legge religiosa, così come altri gruppi religiosi in Israele.