Istanbul. Volo in un tunnel. Guinness World Record per il pilota italiano Dario Costa

Secondo Guinness, la distanza totale coperta da Costa era di 2,26 km (1,4) miglia.

“C’era un grosso punto interrogativo nella mia testa se tutto sarebbe andato come ci aspettavamo”, ha detto Costa in una nota . “È stato un grande sollievo, ovviamente, ma una grande, grande felicità è stata l’emozione principale. Per me è un altro sogno che diventa realtà”.

Costa è cresciuto a Bologna e ha lavorato come pulitore di piscine mentre inseguiva i suoi sogni di aviazione. Ha lavorato come stuntman per il film in uscita “Mission Impossible 7”, che è stato girato in Italia.