Istat: con la pandemia l’aspettativa di vita cala più di un anno

AgenPress. Gli indicatori Istat indicano un notevole calo dell’aspettativa di vita del Paese a causa della pandemia nel 2020.

Il maggior rischio di mortalità ha quindi comportato l’interruzione del trend della speranza di vita alla nascita e il suo arretramento dal 2019.

Nel 2020 la speranza di vita alla nascita si è ridotta di 1,2 anni per la pandemia attestandosi a 82 anni (79,7 per gli uomini e 84,4 per le donne).

Le province più colpite sono quelle di Bergamo, Cremona e Lodi, che registrano un calo per gli uomini di 4,3 e 4,5 anni.

Negli stessi territori le variazioni di aspettativa di vita riscontrate per le donne sono: -3,2 anni per Bergamo, -2,9 anni per Cremona e Lodi e – 2,8 anni per Piacenza.