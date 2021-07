Istat: deficit primo trimestre sale al 13,1%. Reddito famiglie +1,5%, consumi -0,6%

- Advertisement -

AgenPress – Nel primo trimestre 2021 l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al 13,1% (10,6% nello stesso trimestre del 2020). Lo rende noto l’Istat. “L’incidenza del deficit delle amministrazioni pubbliche sul Pil – commenta l’Istituto di statistica – è sensibilmente cresciuta in termini tendenziali per il consistente aumento delle uscite, dovuto alla prosecuzione delle misure di sostegno al reddito di famiglie e imprese, che è risultato superiore all’incremento delle entrate”.

Nel primo trimestre dell’anno, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell’1,5% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono diminuiti dello 0,6%. Di conseguenza, la propensione al risparmio è stata pari al 17,1%, in aumento di 1,8 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.

Il potere d’acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente dello 0,9%. “Il reddito disponibile e il potere d’acquisto, dopo il calo registrato nel quarto trimestre 2020, hanno segnato un aumento ma restano ancora al di sotto dei livelli precedenti la crisi”.