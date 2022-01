Istat: produzione novembre +1,9% su mese, +6,3% su anno

- Advertisement -

AgenPress. Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, la produzione industriale a novembre sale dell’1,9% sul mese precedente e del 6,3% su base annua.

“Dati buoni. Dopo l’andamento negativo di ottobre, quando la produzione era scesa sotto i valori pre-pandemia del gennaio 2020, ora si torna in territorio positivo” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

- Advertisement -

“Secondo il nostro studio, infatti, a novembre la produzione è superiore non solo del 3% su febbraio 2020, ultimo mese pre-lockdown, traguardo raggiunto molto spesso, esattamente otto volte, ma ora il livello della produzione torna ad essere superiore anche nel confronto con gennaio 2020, ultimo mese pre-pandemia, +1,6%. Solo per i beni di consumo si resta con dati negativi, con un calo di quelli non durevoli dell’1,8% sui valori pre-crisi. Insomma, le nostre industrie vanno bene, ma sono i consumi a frenare la ripresa. Per questo si deve ridare capacità di spesa alle famiglie, frenando i rialzi dei beni energetici e cambiando la politica dei redditi” conclude Dona.

Tabella n. 1: produzione industriale, variazione percentuale (dati destagionalizzati)

Beni intermedi Beni strumentali Beni di consumo - Advertisement - durevoli Beni di consumo non durevoli Beni di consumo Energia TOTALE INDUSTRIA (a) Differenza % Nov 2021 – Gen 2020 4,4 0,0 5,7 -1,8 -0,7 7,3 1,6 Differenza % Nov 2021 – Feb 2020 5,1 -1,0 9,1 0,4 1,8 3,6 3,0 Differenza % Nov 2021 – Ott 2021 0,8 2,0 1,2 1,8 1,7 4,6 1,9

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su elaborazione dati Istat

(a) escluse costruzioni