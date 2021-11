Istat: scende a novembre la fiducia dei consumatori

- Advertisement -

AgenPress. Secondo i dati Istat resi noti oggi, a novembre scende ancora la fiducia dei consumatori.

“Dato negativo su cui pesa il caro bollette e il carovita. Crollano, infatti, le attese sulla situazione economica dell’Italia che precipitano da +40,9 a +21,7” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ecco perché il Governo deve intervenire con urgenza riducendo di 20 centesimi le accise sui carburanti per riportare i prezzi a quelli di inizio anno. Quanto ai 2 miliardi messi in manovra per luce e gas serve come minimo un raddoppio dello stanziamento per avere una stangata analoga a quella del quarto trimestre 2021” conclude Dona.