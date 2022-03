Istituita la Commissione per definire i programmi per il conseguimento del titolo di ‘avvocato specialista’

- Advertisement -

Agenpress. Istituita presso il Ministero della Giustizia la Commissione che dovrà elaborare le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica degli avvocati.

La costituzione della Commissione rappresenta un passaggio importante per la ripresa e la definizione dell’iter che, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, prevede l’attivazione, in collaborazione tra avvocatura e università, di percorsi formativi per il conseguimento del titolo di ‘avvocato specialista’ nei diversi rami del diritto.

- Advertisement -

La Commissione sarà composta da due avvocati, nominati dal Consiglio Nazionale Forense – l’Avv. Giampaolo Brienza e l’Avv. Patrizia Corona –, due docenti universitari, nominati dal Ministero dell’Università e della Ricerca – il Prof. Fabrizio Criscuolo e il Prof. Marco Pelissero – e da due magistrati, nominati dal Ministero della Giustizia – la Dott.ssa Sandra Recchione e la Dott.ssa Loredana Nazzicone, con funzioni di Presidente.