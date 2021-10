Ita. Lazzerini. Aereo azzurro, logo Ita Airways in oro bianco, ali bianche, tricolore sulla coda

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – E’ Ita Airways il nuovo nome di Ita. Dovevamo dirlo con un nome preservando la nostra freschezza. Abbiamo un nuovo nome che oggi siamo pronti a far vedere”.

Lo ha detto l’a.d. di Ita Fabio Lazzerini durante la conferenza stampa per il decollo della nuova compagnia. ha detto, mostrando il nuovo nome Ita Airways.

“Da oggi il nome dell’azienda è questo. E’ un nome che guarda avanti, guarda al futuro“, ha aggiunto, precisando che però rimane un po’ di passato. Abbiamo voluto mantenere i colori, verde e rosso sono gli stessi di Alitalia, e l’acquisto del marchio di ieri rispecchia questa logica: non disperdere un valore”.

“Ita parte con 52 aerei che saliranno a 76 l’anno prossimo. Un aereo tutto azzurro, con il logo Ita Airways in oro bianco, ali bianche, tricolore sulla coda. E’ questa la nuova livrea di Ita Airways, presentata nel corso della conferenza stampa per l’avvio della nuova compagnia.

“Vogliamo qualcosa che ci rappresenti con onore nel mondo – ha spiegato il direttore marketing Giovanni Perosino – Vedete un azzurro, vedete un tricolore, vedete un logo che sarà in oro bianco. Tutto questo sarà tradotto in tutto quello che faremo. Questo aereo ancora non esiste, esisterà a brevissimo, nei prossimi mesi, non appena l’avremo declinato in tutto, negli aerei, nelle divise.

“Abbiamo acquistato l’asset aviation” di Alitalia “a un euro”., ha detto il presidente di Ita Alfredo Altavilla in conferenza stampa. “Come si insegna negli istituti di ragioneria al terzo giorno, c’è una grossa differenza tra il concetto di valore e quello di prezzo.

Nessuno pensa che tutti gli asset valessero un euro, ma il prezzo giusto era quello in funzione dei costi che dovevamo sostenere per potare questi asset in condizione di poter volare in modo efficace dal primo giorno”.