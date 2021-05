Italia e Francia allentano le restrizioni imposte dalla pandemia

AgenPress. L’Italia, quasi tutta in giallo, allenta le restrizioni anti-contagio imposte dalla pandemia da Covid-19. La sola regione in rosso è la Valle d’Aosta. Dello stesso colore Bella Farnia, frazione di Sabaudia dove è stato registrato un boom di infezioni tra i numerosi braccianti indiani dell’area. In arancione sono Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Il Paese, che negli ultimi giorni è riuscito a superare il mezzo milione di dosi di vaccino al giorno, inizia la settimana con le polemiche per gli assembramenti a Milano per i festeggiamenti dello scudetto dell’Inter, e la notizia del numero più basso di decessi per Covid dal 26 ottobre scorso: 144 nelle ultime 24 ore, tenendo sempre conto che nel week-end arrivano meno dati dagli screening. Stesso discorso per la Francia, anch’essa con meno morti per Covid, 133 nelle ultime 24 ore. Il Paese inizia la prima delle quattro fasi dell’allentamento delle restrizioni, con il parziale ritorno a scuola degli studenti di medie e superiori, e la rimozione del divieto di spostamento tra le regioni.