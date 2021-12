Italia-Germania: Giorgetti, necessario sforzo comune per risposte a sfida transizione energetica

- Advertisement -

Il ministro interviene al Business Forum di Confindustria e BDI

AgenPress. Il ministro Giorgetti ha partecipato in video collegamento all’undicesimo Business Forum organizzato da Confindustria e Federazione dell’industria tedesca BDI.

Nel corso del suo intervento Giorgetti ha sottolineato come Italia e Germania siano “due grandi economie manifatturiere con una speciale integrazione industriale” che hanno il dovere di mettere in campo uno sforzo comune per dare risposta ai traumi causati dalla pandemia e alla sfida della transizione energetica e digitale. I risvolti sociali della trasformazione in atto del sistema produttivo, che si accompagnano in questa fase all’aumento dei prezzi e la carenza di materie prime, stanno mettendo in difficoltà filiere strategiche come quella dell’automotive”, ha proseguito il ministro che ha aggiunto: “questi processi richiedono di essere gestiti e guidati con un approccio ambizioso ma equilibrato per evitare la concorrenza sleale dall’estero”.

Giorgetti ha infatti evidenziato la necessità che “l’Unione europea faccia dei passi in avanti sia in termini di azioni e di regole per mettere in condizione l’industria italiana ed europea di competere a livello internazionale”, favorendo allo stesso quel percorso di “sovranità tecnologica sulle catene del valore strategico che vede già collaborare Italia e Germania, insieme ad altri Paesi membri dell’Ue, nei settori dell’idrogeno e delle batterie”.