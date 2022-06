Italia-Spagna, bilaterale tra le Ministre della Giustizia

- Advertisement -

AgenPress. La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha incontrato oggi, presso la sede del Ministero della Giustizia spagnolo a Madrid, la sua omologa, Pilar Llop.

Nel corso dell’incontro istituzionale, le due Ministre hanno affrontato alcune questioni relative alle riforme che si stanno attuando nei rispettivi Paesi per rinnovare la Giustizia, oltre che i principali temi dell’agenda europea, argomenti di interesse bilaterale e di cooperazione giudiziaria.

Hanno avuto altresì uno scambio sulle rispettive esperienze in merito alla collaborazione nelle indagini sui crimini di guerra in Ucraina. Llop ha illustrato alla Ministra italiana la situazione relativa al mancato rinnovo del Consiglio generale della magistratura in Spagna.

Alla riunione hanno preso parte anche il Segretario di Stato alla Giustizia, Tontxu Rodríguez, il Direttore Generale della Cooperazione Legale Internazionale, Elsa García-Maltrás e l’Ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia.

Durante il suo soggiorno in Spagna, la Guardasigilli riceverà un dottorato honoris causa dall’Università Complutense di Madrid, insieme all’ex Vice Presidente della Corte penale internazionale ed ex Presidente della Corte interamericana dei diritti umani, Elizabeth Odio.

