Italiani e Internet: cosa, come e quando

AgenPress. In media, gli italiano passano oltre 6 ore su Internet al giorno, giocando, lavorando e non solo. La tecnologia e gli smartphone sono diventati una parte essenziale delle giornate del Bel Paese, che funziona sempre di più online invece di offline. Ma cosa fanno gli italiani quando si connettono ad Internet? Le abitudini sono varie e svariate, cambiate anche durante la pandemia.

È ora di imparare qualcosa di nuovo

Uno degli strumenti più utili per capire cosa fanno gli italiani quando vanno online sono le ricerche di tendenza di Google. Dai risultati del 2021 è emerso che gli italiani sono curiosi e imparano cose nuove ogni giorno. Ad esempio, imparano a cucinare la pizza, i croissant ripieni e imparano come fare il lievito in casa. Insomma, anche nel mondo digitale italiano, la cucina è protagonista.

Online, si impara anche a fare l’orto, piantare un avocado per far crescere una pianta oppure come curare un giardino. Grazie ai video su YouTube, i gruppi di Facebook e a molti altri strumenti digitali, online si impara di tutto. Anche come fare il sushi in casa.

I giochi online

Giochi di ruolo, di comunità, puzzle, rompicapi e casinò online. Sicuramente, gli italiani amano giocare, un modo divertente per passare il tempo anche con gli amici. Soprattutto i casinò online, che permettono ai giocatori italiani di divertirsi con centinaia di slot machine, con i tornei di carte dal vivo e con la roulette online.

“Gli italiani amano i casinò online,” ha detto Luigi Conti, l’editor del sito di roulette www.roulette-on-line.it. “I giochi di casinò sono parte integrante della cultura italiana. Gli italiani amano l’adrenalina di casinò con denaro reale e il passaggio al mondo digitale ne ha accresciuto la popolarità”.

Però, i giochi online sono adatti anche ai più piccoli, che si possono divertire con rompicapi, puzzle e versioni digitali di dama o scacchi.

Il mondo delle app

Gli italiani non sono certo immuni al fascino delle app per iOS o Android. Tanto che, in media, un italiano passa 5 ore sulle app. Forse non è una sorpresa che i social media come Facebook ed Instagram siano ancora tra i più amati. Oppure TikTok, che ha battuto ogni record di download nel mondo intero. Però, nel 2021 in Italia, le app più usata sono state quelle legate al Covid-19, come Immuni oppure PosteID.

Crescono anche le app di moda e prodotti di seconda mano come Vinted mentre quelle di messaggistica (WhatsApp e Messenger) continuano a rimanere in cima alla classifica. Infine, altrettanto popolari in Italia sono le app per lo streaming con in testa Dazn, Disney+ e Netflix. Insomma, gli italiani amano le app. Meglio se gratuite.

È ora di shopping selvaggio

Tutti i dati lo confermano: il settore dello shopping online è impossibile da fermare. Anche in Italia. Esistono centinaia di piattaforme per acquistare abbigliamento, elettronica, arredamento, design, farmaci e non solo. Se esiste, si può comprare su Internet. Si va dai grandi nomi del settore come Nike e Adidas fino al piccolo artigiano che vende candele o braccialetti su Etsy. Grazie alle promozioni online come il Black Friday, i consumatori italiani fanno shopping online. Un clic alla volta.

Cosa fanno gli italiani online? Di tutto, dall’imparare una nuova lingua grazie a un’app fino ad acquistare i regali di Natale. Online, si gioca anche al casinò. Online, tutto è possibile.