Joe Biden arriva in Europa

AgenPress. Joe Biden ha messo piede per la prima volta in Europa da quando è alla Casa Bianca. “Gli Stati Uniti sono tornati”, ha detto il presidente statunitense, atterrato con l’Air Force One alla base aerea di Midenhall, nel sud-est del Regno Unito, per la sua prima tappa nel vecchio continente.

Oggi incontra il premier britannico Boris Johnson, prima del G7, in programma in Cornovaglia da venerdì a domenica. Sul tavolo del vertice tra le sette super potenze del pianeta, tra le altre cose, clima e pandemia.