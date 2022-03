Joe Biden elogia gli ucraini, hanno spina dorsale e coraggio. E’ in gioco la democrazia del mondo

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha elogiato il coraggio dei civili ucraini mentre parlava alle truppe statunitensi in Polonia, dicendo che si stanno “intensificando”.

“Gli ucraini hanno molta spina dorsale. Hanno molto coraggio”, ha detto Biden. “Donne, giovani che vogliono combattere per la propria terra. Sono incredibili”.

- Advertisement -

Biden ha affermato che la posta in gioco della guerra in Ucraina si estendeva oltre il paese stesso, inquadrando il conflitto come una prova di democrazie minacciate da autocrazie che potrebbero avere ramificazioni globali.

“Quello in cui ti stai impegnando è molto più del semplice fatto che tu possa o meno alleviare il popolo ucraino. Siamo in una nuova fase. La tua generazione, siamo in un punto di svolta”, ha continuato.

“La domanda è: chi prevarrà? Prevarrà la democrazia ei valori che condividiamo? O prevarranno le autocrazie? Questo è davvero ciò che è in gioco”, ha detto Biden. “Quello che stai facendo è consequenziale, davvero consequenziale.”

- Advertisement -

“Cosa c’è in gioco, non solo quello che stiamo facendo qui in Ucraina per aiutare il popolo ucraino e impedire che il massacro continui, ma oltre a ciò la posta in gioco è come saranno i tuoi figli e nipoti in termini di libertà? “

Ha ringraziato le truppe statunitensi, definendole la “migliore forza combattente nella storia del mondo”.