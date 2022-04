Johnson assicura a Zelensky veicoli corazzati e sistemi missilistici antinave. 500 mln in prestiti

- Advertisement -

AgenPress – Dopo la visita a sorpresa del primo ministro britannico Boris Johnson a Kiev, la capitale dell’Ucraina, stiamo ricevendo maggiori informazioni sugli impegni aggiuntivi che il suo governo ha fatto per sostenere l’Ucraina.

Il Regno Unito garantirà ulteriori $ 500 milioni (£ 384 milioni) in prestiti della Banca Mondiale all’Ucraina – previa approvazione parlamentare – portando la sua garanzia totale sul prestito a $ 1 miliardo, afferma una dichiarazione di Downing Street.

- Advertisement -

Il Regno Unito allenterà anche le tariffe sulla maggior parte delle importazioni dall’Ucraina per liberare il commercio.

Ciò si aggiunge ai 120 veicoli corazzati e ai nuovi sistemi missilistici antinave che il Regno Unito fornirà all’Ucraina.

“È grazie alla leadership risoluta del presidente (Volodymyr) Zelensky e all’eroismo invincibile e al coraggio del popolo ucraino che gli obiettivi mostruosi di Putin (Vladimir) vengono vanificati”, ha detto Boris Johnson dopo aver incontrato Zelensky, secondo una dichiarazione di Downing Street.

- Advertisement -

In precedenza, un portavoce n. 10 ha affermato che il primo ministro si è recato a Kiev per definire “un nuovo pacchetto di aiuti finanziari e militari”.

Questi sono i primi dettagli specifici che emergono: ti terremo aggiornato man mano che ne scopriremo di più.

L’aiuto si aggiunge ai 100 milioni di sterline di equipaggiamento militare di alta qualità annunciato venerdì, ha affermato Downing Street.

In una dichiarazione rilasciata dopo la visita, Johnson ha elogiato la “leadership risoluta e l’eroismo invincibile e il coraggio del popolo ucraino” del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per aver contrastato gli “obiettivi mostruosi” del presidente russo Vladimir Putin.

“L’Ucraina ha sfidato le probabilità e ha respinto le forze russe dai cancelli di Kiev, realizzando la più grande impresa d’armi del 21° secolo”, ha detto Johnson.

“Oggi ho chiarito che il Regno Unito è incrollabile con loro in questa lotta in corso e ci siamo dentro per il lungo periodo”.