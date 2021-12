- Advertisement -

AgenPress – Sono 52 le persone rimaste ferite nell’attentato all’aeroporto di Kabul secondo quanto riferito dal portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid a Tolonews che ha anche parlato di un “numero imprecisato” di morti.

Nessun italiano è stato coinvolto. La deflagrazione è avvenuta in un’area distante da dove stanno operando i militari italiani per le ultime fasi dell’operazione Aquila per l’ evacuazione dei cittadini afghani. Lo si apprende dalla Difesa.