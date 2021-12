Kabul. Uccisi 12 americani, 60 afghani. Nuova esplosione. Trump, “Joe Biden dovrebbe dimettersi”

- Advertisement -

AgenPress – Sono almeno 12 gli americani morti negli attentati di Kabul. Lo riportano alcuni media americani citando fonti. Anche un medico della Marina Usa è fra i morti.

Sono 60 gli afghani sono rimasti uccisi e 140 feriti. Una nuova esplosione si è udita a Kabul: lo riferiscono diverse fonti e residenti nella capitale afghana citati dai media internazionali.

“Joe Biden dovrebbe dimettersi, il che non dovrebbe essere un grosso problema dal momento che non è stato eletto legittimamente dal principio”, ha scritto l’ex presidente Donald Trump in un messaggio agli elettori.