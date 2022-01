Kazakistan. Proteste su aumento carburante. Dichiarato lo stato di emergenza. 200 arresti. Il governo si è dimesso

- Advertisement -

AgenPress – A Almaty, capitale finanziaria del Kazakistan, i manifestanti hanno assaltato e occupato l’edificio del Comune rompendo i vetri e riuscendo a entrare nell’ufficio del sindaco. Da ieri la polizia kazaka ha più volte lanciato granate stordenti sul migliaio di manifestanti scesi per le strade.

I media locali hanno riferito che l’aeroporto della più grande città del paese, Almaty, è stato violato dai manifestanti, mentre è stato introdotto lo stato di emergenza in tutto il paese, secondo quanto riportato da Khabar 24, gestito dallo stato. Sarà attuato fino al 19 gennaio, con l’agenzia di stampa che afferma che sono state introdotte restrizioni alla circolazione, compresi i trasporti, in tutte e tre le principali città e 14 regioni.

Nelle tre città i funzionari dell’amministrazione locale sono stati attaccati, gli edifici sono stati danneggiati e “sono stati usati pietre, bastoni, gas, pepe e bottiglie molotov”, secondo una dichiarazione del ministero dell’Interno. Un giornalista di Almaty ha detto alla CNN che stavano riscontrando un’interruzione di Internet e che le luci sembravano essere spente negli edifici vicino alla residenza del presidente e all’ufficio del sindaco.

Otto agenti di polizia e personale della guardia nazionale sono stati uccisi in disordini in diverse regioni del paese, secondo il quotidiano locale del Kazakistan Tengrinews.kz. Ha anche detto che 317 ufficiali e membri del personale sono rimasti feriti, citando il servizio stampa del ministero degli Interni. Il Kazakistan ricco di petrolio, la nona nazione più grande del mondo per massa continentale, ha attratto investimenti esteri e mantenuto un’economia forte sin dalla sua indipendenza, ma il suo metodo di governo autocratico ha talvolta suscitato preoccupazioni internazionali e ha visto le autorità reprimere duramente le proteste, secondo ai gruppi per i diritti globali. Il rapporto sui diritti umani del Dipartimento di Stato del 2018 ha rilevato che le elezioni presidenziali del 2015 in Kazakistan, in cui Nazarbayev ha ricevuto il 98% dei voti espressi, “sono state contrassegnate da irregolarità e mancavano di una vera competizione politica”.

I dimostranti si erano radunati in una piazza della città e si stavano dirigendo verso il principale edificio dell’amministrazione locale. Secondo la polizia, che ha messo in campo la Guardia nazionale e l’esercito, ci sono “estremisti” in azione e che hanno preso il sopravvento, picchiando diverse centinaia di civili. Il presidente Kassym-Jomart Tokayev cavalca la versione delle forze dell’ordine, sostenendo che ci sono persone manovrate da “potenze straniere” che vogliono “far saltare la stabilità” nel Paese, e “frantumare l’unità” del popolo.

Le proteste sono state accese quando il governo ha revocato i controlli sui prezzi del gas di petrolio liquefatto (GPL) all’inizio dell’anno. Molti kazaki hanno convertito le loro auto per funzionare a carburante a causa del suo basso costo.

Il primo ministro Askar Mamin si è dimesso tra le proteste e il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha tenuto un incontro sulla “difficile situazione socio-politica e socioeconomica nel paese”, secondo una dichiarazione pubblicata mercoledì sul sito presidenziale.

Anche a Aktobe, una delle città maggiormente interessate dalle contestazioni, i manifestanti hanno assaltato la sede del Comune e, non trovando alcuna resistenza da parte delle forze dell’ordine che si sono schierate con loro, sono riusciti a occupare l’edificio. Un video postato da Russia Today mostra un gruppetto di contestatori sventolare bandiere e congratularsi in quella che sembra l’aula dell’assemblea comunale.

I media locali hanno riportato che gli agenti di polizia si sono rifiutati di arrestare i manifestanti e che non li hanno nemmeno respinti. “Gli agenti hanno affermato di essere dalla parte della gente”, si legge sul sito Orda.kz. Un video postato su Telegram mostra agenti fuori dalla sede del Comune che non respingono in alcun modo i manifestanti.

Negli incidenti di questi ultimi giorni persone sono state arrestate oltre 200 e 95 agenti sono rimasti feriti. I manifestanti “si sono lasciati andare a provocazioni”, bloccando strade e traffico e “disturbando l’ordine pubblico”, secondo quanto si legge in un comunicato il ministero dell’Interno.