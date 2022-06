Kenia. Elefante dà alla luce gemelli al Parco Nazionale di Aberdare

- Advertisement -

AgenPress – E’ la seconda volta in un anno per il Paese e l’agenzia nazionale per la conservazione della fauna selvatica, Kws, ha pubblicato oggi su Twitter la notizia, specificando che la coppia è nata nel Parco nazionale di Aberdare, ubicato nella parte centrale del Kenya.

A gennaio le guide dei safari hanno avvistato un’altra coppia di elefanti gemelli più a nord, nella riserva nazionale di Samburu. Secondo l’organizzazione benefica Save the Elephants, risale al 2006 un altro caso noto di parto gemellare di elefanti, che per questi animali rappresenta l’1 per cento delle nascite.