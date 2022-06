Kharkiv. Amnesty, i russi hanno commesso crimini di guerra. “Bombe grappolo e mine frammentazione”

- Advertisement -

AgenPress – Centinaia di civili sono stati uccisi nella città ucraina di Kharkiv da bombardamenti russi indiscriminati utilizzando munizioni a grappolo ampiamente vietate e razzi intrinsecamente imprecisi.

Lo ha affermato oggi Amnesty International. Un nuovo rapporto, ” Chiunque può morire in qualsiasi momento”: gli attacchi indiscriminati delle forze russe a Kharkiv, in Ucraina , documenta come le forze russe abbiano causato morte e distruzione diffuse bombardando incessantemente i quartieri residenziali di Kharkiv dall’inizio della loro invasione alla fine di febbraio.

Nel corso di un’indagine approfondita, Amnesty International ha trovato prove dell’uso ripetuto da parte delle forze russe di munizioni a grappolo 9N210/9N235 e mine sparse, entrambe soggette a divieti di trattati internazionali a causa dei loro effetti indiscriminati.

“La popolazione di Kharkiv ha dovuto affrontare una raffica incessante di attacchi indiscriminati negli ultimi mesi, che hanno ucciso e ferito centinaia di civili”, ha affermato Donatella Rovera, Senior Crisis Response Adviser di Amnesty International.

“Le persone sono state uccise nelle loro case e nelle strade, nei campi da gioco e nei cimiteri, mentre facevano la fila per gli aiuti umanitari o facevano la spesa per cibo e medicine.

“L’uso ripetuto di munizioni a grappolo ampiamente vietate è scioccante e un’ulteriore indicazione del totale disprezzo per le vite dei civili. Le forze russe responsabili di questi orribili attacchi devono essere ritenute responsabili delle loro azioni e le vittime e le loro famiglie devono ricevere riparazioni complete”.

Il direttore del dipartimento medico dell’amministrazione militare regionale di Kharkiv ha detto ad Amnesty International che 606 civili sono stati uccisi e 1.248 feriti nella regione di Kharkiv dall’inizio del conflitto. La maggior parte degli scioperi indagati da Amnesty International hanno provocato più vittime in aree estese.

Sebbene la Russia non sia parte né della Convenzione sulle munizioni a grappolo né della Convenzione sulle mine antiuomo , il diritto umanitario internazionale proibisce gli attacchi indiscriminati e l’uso di armi di natura indiscriminata. Il lancio di attacchi indiscriminati che provocano la morte o il ferimento di civili, o il danneggiamento di oggetti civili, costituisce crimini di guerra.

La Convenzione delle Nazioni Unite sulle munizioni a grappolo, entrata in vigore nel 2010, vieta l’uso delle munizioni a grappolo. La Russia non è parte del trattato (nemmeno gli Stati Uniti).

“Le bombe a grappolo sono intrinsecamente indiscriminate”, afferma il rapporto di Amnesty.

“I razzi rilasciano dozzine di munizioni a mezz’aria, disperdendole indiscriminatamente su una vasta area di centinaia di metri quadrati. Inoltre, le munizioni a grappolo hanno un alto tasso di distruzione, con un’alta percentuale che non riesce a esplodere all’impatto e diventa così di fatto mine terrestri , che rappresentano una minaccia per i civili molto tempo dopo il dispiegamento”.

Amnesty ha anche affermato che la Russia ha utilizzato il PTM-1S, “una piccola mina antiuomo sparpagliata”.

Funzionari russi hanno ripetutamente insistito sul fatto che non prendono di mira i civili.