Kharkiv. Il gatto Stepan aiuta a raccogliere fondi per i canili e rifugi animali

AgenPress – Un gatto di Kharkiv che ha raccolto migliaia di dollari attraverso il suo account Instagram per i rifugi per animali ucraini ha ricevuto un premio internazionale.

Stepan, che ora ha 1,3 milioni di follower, ha ricevuto i World Influencers and Bloggers Awards in Francia.

Stepan e la sua proprietaria Anna sono di Kharkiv. Una settimana dopo l’invasione russa dell’Ucraina, sono stati evacuati dall’area di Saltivka, che è stata pesantemente bombardata.

Attualmente sono in Francia, ma il gatto soriano sta ancora raccogliendo fondi per sostenere i rifugi per animali e gli zoo dell’Ucraina.

Stepan è diventato virale per la prima volta per immagini e video di lui seduto con il braccio appoggiato su un tavolo accanto a un bicchiere di vino o un cocktail con luci da discoteca sullo sfondo – e sembrava del tutto indifferente in ogni situazione .