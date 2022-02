Khodorkovsky (ex oligarca russo), Putin vive in una bolla. Vuole catturare Zelensky e forse ucciderlo

- Advertisement -

AgenPress – Mikhail Khodorkovsky, un ex magnate del petrolio ha esortato i russi a opporsi all’invasione dell’Ucraina da parte del presidente Vladimir Putin, definendo il conflitto un tentativo dell’entourage del leader del Cremlino di mantenere il potere.

“Dobbiamo essere chiari sul fatto che sono stati Putin e il suo entourage a iniziare la guerra per mantenere il loro potere, non il popolo russo”, ha detto Khodorkovsky. “Scatenare una guerra di aggressione e usare le forze armate per guadagno personale significa che una giunta guidata da Putin ha preso il potere in Russia”.

“Amici, compatrioti, vi esorto a sfruttare ogni opportunità per opporvi a questa guerra”, ha detto Khodorkovsky. “La guerra sarà fatale per lo sviluppo della società russa e un fattore critico per la statualità russa”.

Khodorkovsky, un tempo l’uomo più ricco della Russia, è stato arrestato su un aereo in Siberia nel 2003 e incarcerato per massiccia evasione fiscale e frode e la sua ex potente compagnia petrolifera, la Yukos, è stata divisa in due.

Il Cremlino lo ha considerato un criminale comune. Khodorkovsky ha negato le accuse ed è stato rilasciato nel 2013 dopo aver trascorso 10 anni in carcere. Oggi vive in Gran Bretagna.

“Vive in una bolla”, “ha spostato la lancetta indietro di 80 anni, al 1939 quando Hitler invase la Polonia”, “ha ogni razionalità e pragmatismo”.

“La guerra di aggressione all’Ucraina – sottolinea – è un crimine non solo per il diritto internazionale, ma anche per la legge della Federazione Russa”. L’obiettivo dello zar, secondo Khodorkovsky è chiaro: “Vuole occupare l’intera Ucraina – evidenzia – distruggere l’esercito, sciogliere il Parlamento, promuovere un cambio di regime e installare un governo fantoccio. Vuole catturare il presidente in carica Volodimir Zelensky per processarlo con un processo farsa o forse direttamente ucciderlo. Il suo progetto è un’occupazione di lunga durata”.

“Occorre agire subito e va fermato – dice – l’Europa deve essere unita. Sono necessarie sanzioni dure sull’apparato di potere politico ed economico russo, sulle istituzioni finanziarie, sull’interruzione del trasferimento di tecnologie avanzate, sul congelamento dei capitali esteri”, ma non solo “serve un sostegno militare immediato all’esercito ucraino”.

“L’Occidente deve fare di più per sostenere i dissidenti perché il regime può ancora cambiare. Molti settori economici non condividono l’azzardo di Putin; l’ esercito non è così coeso e una prolungata campagna in Ucraina con ingenti perdite potrebbe portare a una rottura”.