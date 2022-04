Kiev. Austin. L’Ucraina può vincere la guerra “se ha le armi giuste e il giusto supporto”

- Advertisement -

AgenPress – Gli Stati Uniti credono che l’Ucraina possa vincere la guerra contro la Russia con “l’equipaggiamento giusto e il giusto supporto”.

Lo ha detto ai giornalisti il ​​Segretario alla Difesa Lloyd Austin, da una località segreta in Polonia vicino al confine ucraino.

“In termini di capacità di vincere, il primo passo per vincere è credere di poter vincere. E così, credono che possiamo vincere. Crediamo che noi – loro – possiamo vincere, se hanno l’attrezzatura giusta, il giusto supporto e faremo tutto il possibile e continueremo a fare tutto il possibile”, ha detto Austin ai giornalisti.

Austin e il segretario di Stato americano Antony Blinken hanno fatto un viaggio senza preavviso a Kiev dove si sono incontrati con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri funzionari ucraini, rendendoli i funzionari statunitensi di più alto livello ad aver viaggiato nel paese dall’inizio dell’invasione russa .

Austin afferma che la natura del combattimento in Ucraina si è evoluta, quindi ha bisogno di armi a lungo raggio e ha espresso la necessità di carri armati. Dice che è difficile per gli Stati Uniti tenere traccia di ciò che accade alle armi trasferite in Ucraina, poiché non ci sono forze statunitensi sul campo. Ma ha parlato con gli ucraini per assicurarsi che le armi fossero rintracciate nel miglior modo possibile.

Il capo del Pentagono aggiunge che Zelensky era grato per tutto ciò che gli Stati Uniti stanno facendo, ma è concentrato su ciò di cui ha bisogno per avere successo.