Kiev. I russi lanciano 14 missili. Ci sono persone sotto le macerie di un palazzo. Cinque feriti

AgenPress – Sono almeno 14 i missili russi lanciati all’alba su Kiev. Lo afferma il deputato ucraino Oleksiy Goncharenko secondo quanto riportato da Nexta tv.

Cinque persone sono rimaste ferite nell’attacco missilistico che ha colpito il distretto di Shevchenkivskyi. A renderlo noto il capo della polizia nazionale, Ihor Klymenko, secondo quanto riporta Ukrinform.

Ci sono persone sotto le macerie di un condominio. Due residenti sono stati ricoverati in ospedale.

“Sono in corso operazioni di ricerca e soccorso in un edificio residenziale nel distretto di Shevchenkivskyi colpito da un missile. Ci sono persone sotto le macerie. Alcuni residenti sono stati evacuati, due persone sono state ricoverate in ospedale. I soccorritori continuano a lavorare, sul posto gli operatori sanitari”, Kiev Il sindaco Vitaliy Klitschko ha pubblicato su Telegram.

Secondo il servizio di emergenza statale, un razzo russo ha colpito un condominio di 9 piani nel quartiere Shevchenkivskyi di Kiev. È scoppiato un incendio e il 1°, 2° e 3° piano sono stati parzialmente distrutti. Secondo i dati preliminari, una persona è rimasta ferita.