Kiev. Il premier britannico Boris Johnson incontra Zelensky

- Advertisement -

AgenPress – Il ministro britannico Boris Johnson ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev.

“Il Primo Ministro si è recato in Ucraina per incontrare di persona il presidente Zelenskyy, in segno di solidarietà con il popolo ucraino. Discuteranno del sostegno a lungo termine del Regno Unito all’Ucraina e il Primo Ministro definirà un nuovo pacchetto di aiuti finanziari e militari”, ha affermato un portavoce di Downing Street.

- Advertisement -

L’Ambasciata dell’Ucraina nel Regno Unito ha twittato una foto di Johnson seduto di fronte a Zelensky a un tavolo.